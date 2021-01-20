Рассчитаться в єМалятко теперь можно мобильными деньгами

Клиенты Vodafone теперь могут оплатить средствами на мобильном счете административный сбор за регистрацию места жительства ребенка с помощью сервиса єМалятко.
Зарегистрировать ребенка можно сразу на территории родильного дома и получить все необходимые документы о регистрации.
Для оформления регистрации родителям нужно обратиться к администратору услуги єМалятко непосредственно в роддоме и сообщить о намерении рассчитаться мобильными деньгами.
Администратор предложит ввести номер телефона в интерфейсе ДРАЦС. На указанный телефон поступит смс с кодом подтверждения платежа, который нужно ввести в интерфейс для завершения платежа.
Услуга доступна только абонентам предоплаты.
Государственная пошлина составляет 13 грн 60 коп. До конца февраля 2021 услуга предоставляется с 0% комиссии.
Функция будет доступна для самостоятельного заполнения заявки родителями после завершения бета-тестирования сервиса єМалятко.
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