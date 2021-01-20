20 января 2021, 13:45

Рассчитаться в єМалятко теперь можно мобильными деньгами

Клиенты Vodafone теперь могут оплатить средствами на мобильном счете административный сбор за регистрацию места жительства ребенка с помощью сервиса єМалятко.



Зарегистрировать ребенка можно сразу на территории родильного дома и получить все необходимые документы о регистрации.



Для оформления регистрации родителям нужно обратиться к администратору услуги єМалятко непосредственно в роддоме и сообщить о намерении рассчитаться мобильными деньгами.



Администратор предложит ввести номер телефона в интерфейсе ДРАЦС. На указанный телефон поступит смс с кодом подтверждения платежа, который нужно ввести в интерфейс для завершения платежа.



Услуга доступна только абонентам предоплаты.



Государственная пошлина составляет 13 грн 60 коп. До конца февраля 2021 услуга предоставляется с 0% комиссии.



Функция будет доступна для самостоятельного заполнения заявки родителями после завершения бета-тестирования сервиса єМалятко.

