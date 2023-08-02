Услуга смены места жительства теперь снова доступна в "Дії"

Услуга предоставляется женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении.
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