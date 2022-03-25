Латвия изучает возможность сократить выдачу видов на жительство для граждан РФ

25 марта 2022, 18:32

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что, возможно, пришло время сократить выдачу временных видов на жительство россиянам, пишет Delfi.

Глава МВД Латвии Мария Голубева, в свою очередь, сообщила, что готовятся поправки, разрешающие выдачу ВНЖ гражданам России только для воссоединения семьи и «по гуманитарным соображениям в связи с репрессиями со стороны российского режима».В Латвии вид на жительство требуется, если человек собирается находиться на территории страны более 90 дней в течение шестимесячного периода, считая с первого дня въезда, напоминает Delfi.