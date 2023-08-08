В Эстонии выпал крупный град диаметром 5-7 см

8 августа 2023, 10:15

Как пишет Delfi, сильные ливни с грозами проходят в странах Балтии. Во многих районах Литвы прошли сильные ливни, местами выпал крупный град.

В Латвии также выпал град, у 10 000 клиентов нет электричества, сломаны деревья. Обещают, что к вечеру шторм дойдет до основной части Эстонии.Пока сильный град был замечен на Сааремаа. Аномалия зафиксирована в населенном пункте Ямая, что в 36 километрах на юго-запад от острова Сааремаа. Жители в социальных сетях показывают огромные градины: согласитесь – оказаться на улице, когда с неба падают такие куски льда, никому не захочется.