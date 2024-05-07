7 мая 2024, 11:15

В большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение

В ближайшие 2-3 часа синоптики прогнозируют град, грозы и шквальные порывы ветра (15-20 м/с).


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