В Украину идут дожди и грозы

24 мая 2024, 17:04

В пятницу ожидается переменная облачность. На Правобережье Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.



Ночью ожидается температура 11-16°, а днем — 21-26°. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 29°, на высокогорье Карпат до 22°.



В Киеве 24 мая пройдут дожди с грозами. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.