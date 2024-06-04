В найближчі дні Україну накриють град, сильні дощі та грози, — синоптик Діденко

4 июня 2024, 11:15

Хоча сьогодні в нашій країні буде спека (+26 – +33 градуси), більшість областей країни накриє серйозна негода. Також синоптики прогнозують шквали вітру 15-20 м/с.



З 10-го червня очікується похолодання: знизиться температура повітря в західних, північних та центральних областях, вдень буде +17.