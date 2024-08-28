Погода в Україні нагадуватиме єгипетську

28 августа 2024, 9:15

Синоптик попередила про сильну спеку, пориви вітру та дощі.



Переважно суха та спекотна погода триватиме в Україні до початку осені. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у середу, 28 серпня, Україна буде однією з найспекотніших європейських країн. Карта внизу. Максимальна температура повітря протягом дня 28-го серпня становитиме у більшості областей України +30+35 градусів.Локальні короткочасні грозові дощі у південній частині (зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем) знижуватимуть градуси подекуди до +28+30 градусів. Але все ж більшість території України й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.