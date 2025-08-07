EcoFlow пропонує знижки до 35% на флагманські рішення у серпні

Останній місяць літа тішитиме нас не лише спекотною погодою, але й маcштабними знижками до 35% на найпопулярніші рішення від EcoFlow.
Якщо ви чекали слушного часу, щоб стати енергонезалежним, то скористайтеся можливістю придбати з 1-31 серпня 2025 року:
Портативні зарядні станції:
EcoFlow RIVER 3 UPS
EcoFlow RIVER 3 Plus
EcoFlow DELTA 3
EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow DELTA 3 1500
EcoFlow DELTA 2 Max
Портативні зарядні станції міжнародної версії:
EcoFlow RIVER 2 Max
EcoFlow RIVER 2 Pro
Новинку - системи енергозабезпечення:
EcoFlow STREAM Ultra
EcoFlow STREAM Pro
Додаткову батарею:
EcoFlow STREAM AC Pro
Якщо ви бажаєте протестувати обрані вами позиції - відвідайте наш Авторизований роздрібний магазин EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129.
Ціни на акційні позиції однакові на офіційному сайті https://ecoflowukraine.com/, Авторизованому магазині, а також по всій мережі офіційних дилерів EcoFlow в Україні.