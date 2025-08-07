ГлавнаяНовости
7 августа 2025, 12:45

EcoFlow пропонує знижки до 35% на флагманські рішення у серпні

Останній місяць літа тішитиме нас не лише спекотною погодою, але й маcштабними знижками до 35% на найпопулярніші рішення від EcoFlow.

Якщо ви чекали слушного часу, щоб стати енергонезалежним, то скористайтеся можливістю придбати з 1-31 серпня 2025 року:

Портативні зарядні станції:

EcoFlow RIVER 3 UPS

EcoFlow RIVER 3 Plus

EcoFlow DELTA 3

EcoFlow DELTA 3 Plus

EcoFlow DELTA 3 1500

EcoFlow DELTA 2 Max

Портативні зарядні станції міжнародної версії:

EcoFlow RIVER 2 Max

EcoFlow RIVER 2 Pro

Новинку - системи енергозабезпечення:

EcoFlow STREAM Ultra

EcoFlow STREAM Pro

Додаткову батарею:

EcoFlow STREAM AC Pro

Якщо ви бажаєте протестувати обрані вами позиції - відвідайте наш Авторизований роздрібний магазин EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129.

Ціни на акційні позиції однакові на офіційному сайті https://ecoflowukraine.com/, Авторизованому магазині, а також по всій мережі офіційних дилерів EcoFlow в Україні.
Оцените новость:
  • 0 оценок