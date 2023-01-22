Стартує акція “EcoFlow в кожен дім!” - мінус на 20% на деякі моделі DELTA

22 января 2023, 18:41

Придбайте найпопулярніші моделі лінійки DELTA з додатковою економією до - 20%!



Енергетична незалежність та автономність для приватних домогосподарств та бізнесів стає ще ближчою та доступнішою. Вже сьогодні технології EcoFlow забезпечують понад 37 тис. сім’ям резервним живленням і ми прагнемо збільшити число енергонезалежних осередків.

Купуйте за зниженою ціною найпопулярніші портативні зарядні станції з вигодою до -20% на кожну акційну модель:- EcoFlow DELTA 1260 Вт·год;- EcoFlow DELTA Pro 3600 Вт·год;- Додаткова батарея EcoFlow DELTA Pro Extra Battery 3600 Вт·год.Акційний товар доступний у кожного з офіційних представників бренду в Україні та в авторизованому онлайн-магазині EcoFlow за посиланням: https://ecoflowukraine.com/portable-charging-stations/

Акція діє з 19 січня по 01 квітня 2023 року за умови наявності товару.



Гарантійні зобов’язання та сервісна підтримка поширюється на весь акційний товар.