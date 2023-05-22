Пішохідний міст на Оболоні мають відкрити наприкінці 2023 року, — Кличко

22 мая 2023, 15:45

Міст будують так, аби він відповідав стандартам парку «Наталка» і тішив око містян. Високого рівня буде й зона відпочинку на острові Оболонський, і територія, яку надалі розроблятимуть для рекреації. Міст споруджують за кошти меценатів і жодної копійки з бюджету столиці на ці цілі не виділялося, підкреслив Віталій Кличко. Також він повідомив, що нині йдуть закиди про те, що ані міст, ані зона відпочинку не потрібні.

«По великому рахунку, на сьогодні рекреаційні зони вкрай необхідні людям, які понад рік живуть у стані постійного важкого стресу. А такі місця, де можна займатися спортом, йогою, поплавати, позагоряти допоможуть у цьому. До того ж, ми робимо все, щоб Київ розвивався», — сказав Кличко.