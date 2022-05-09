Кличко анонсував нові системи ППО в Києві

9 мая 2022, 9:45

Міський голова Києва Віталій Кличко натякнув, що незабаром у столиці розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони для захисту містян від повітряних атак російських окупантів.

"На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетних обстрілів.

Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний.

Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря".