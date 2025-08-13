Білорусь представила оновлений комплекс "Гроза-Р5" для боротьби з дронами

13 августа 2025, 8:15

ОАО «КБ Радар» (холдинг «Системи радіолокації») запустило серійне виробництво модернізованої версії радіоелектронної гвинтівки «Гроза-Р5», призначеної для виявлення, пеленгування та придушення мультикоптерів.

Система створює радіоперешкоди каналам управління, передачі даних і навігації (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo), що робить її ефективною навіть проти дронів, здатних працювати у багатосистемному форматі.



Ключова відмінність «Грози-Р5» — наявність власного радіочастотного детектора, який дозволяє виявляти цілі без візуального контакту, у тому числі в умовах туману, диму чи складного рельєфу. До складу входить переносний детектор «Звонок», який автоматично сповіщає оператора про появу БПЛА, визначає напрямок та рекомендує момент для відкриття радіоелектронного вогню.



В останній модифікації до робочих частот додано діапазон 430 МГц, що розширює спектр сучасних і перспективних безпілотників, здатних бути перехопленими. Комплекс позиціонується як інструмент для оперативного розгортання у мобільних підрозділах ППО малого радіусу дії, охорони об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів на передовій.

Сукупність радіочастотного виявлення, достовірного пеленгування та адаптації під нові діапазони робить «Грозу-Р5» одним з небагатьох зразків, здатних ефективно діяти в умовах сучасної насиченої дронової війни.