15 апреля 2024, 12:15

В Україну насувається циклон зі Скандинавії: будуть заморозки, сніг та грози

Цього тижня погода буде нестійкою, з перепадами температури повітря, атмосферного тиску, а також з дощами, грозами та поривчастим вітром.


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