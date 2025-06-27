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27 июня 2025, 14:45

Снег засыпал самую сухую в мире пустыню мира

В чилийской пустыне Атакама впервые за десять лет выпал снег. Ранее метеорологи предупреждали о ливнях и штормах в этом регионе, сообщили в обсерватории ALMA.

Пустыня Атакама расположена на высокогорном плато. Благодаря своему сверхсухому климату она считается одним из лучших мест для астрономических наблюдений и размещения обсерваторий.


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