Чудо природы: в Чили зацвела пустыня Атакама

13 октября 2025, 11:15

После обильных дождей чилийская пустыня покрылась ковром ярких цветов. В этот раз выпало около 60 миллиметров осадков, которые пробудили семена, «спавшие» под каменистой почвой.

Такое явление бывает лишь раз в несколько лет и длится недолго, а главную роль в нем играет цветок цистанте длиннострелковая. Ученые до сих пор не могут разгадать, как растение выживает при экстремальной жаре и отсутствии влаги.С 2023 года часть Атакамы площадью 570 км² имеет статус национального парка «Цветущая пустыня». Там запрещено собирать цветы.