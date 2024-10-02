Ученые вырастили "потерянное дерево", упомянутое в Библии

2 октября 2024, 10:45

Необычные семена длиной около двух сантиметров, датируемые периодом между 993 и 1202 годами нашей эры, нашли в одной из пещер Иудейской пустыни в конце 1980-х, пишет The Independent.

Международная группа учёных из Израиля, США, Австралии, Швейцарии и Франции вырастила дерево, назвав его "Шеба". В настоящее время его высота около трех метров. На его выращивание ученые потратили 14 лет.В библейских текстах смолу дерева использовали в качестве духов, благовоний, лекарства от катаракты, а также для бальзамирования и как противоядие.