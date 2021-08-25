Оплатить штрафы ПДД можно с помощью мобильных денег

25 августа 2021, 9:45

Теперь абоненты предоплаты Киевстар могут оплатить штрафы ПДД с помощью сервиса СМАРТ-ГРОШІ.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с первыми мультифункциональным платежно-информационным сервисов для водителей Украины Штрафы UA.

Оплатить штраф можно на сайте money.kyivstar.ua. Для этого нужно зайти на сайт и выбрать категорию «Штрафы», ввести серию и номер постановления, номерной знак транспортного средства или свидетельство о регистрации и номерной знак авто. После нахождения штрафа в открытых реестрах МВД и инспекциях по парковке, пользователю достаточно ввести номер телефона. Таким образом с мобильного счета абонента будут списаны средства для оплаты штрафа.Таким же образом можно оплатить штраф и на сайте shtrafua.com и также выбрать форму оплаты с помощью мобильных средств.«Оплата мобильными средствами - это безопасный и быстрый способ оплаты, ведь не требует ввода данных кредитной карты. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличивать количество сервисов в портфеле СМАРТ-ДЕНЬГИ. А партнерство с Штафа UA - это еще одна возможность лучшего клиентского сервиса для абонентов Киевстар.» - прокомментировал руководитель департамента мобильных финансовых услуг, Владимир Набоков.Кроме удобства оплаты, это также гарантия погашения штрафов онлайн. Ведь, например, не все штрафы от патрульных инспекций по парковке оперативно вносятся в реестр нарушений в полиции из-за чего большинство имеющихся сервисов для проверки штрафов их не отражают. Сегодня Штрафы UA сотрудничают с наиболее прогрессивными инспекциями по парковке страны. Поэтому, благодаря коллаборации со Штрафы UA, сервис СМАРТ-ГРОШІ поможет найти и оплатить такие нарушения корректно и своевременно.«Мы открыты к коллаборацям, ведь для нас важно предоставить максимум комфорта для контроля и гарантированной оперативной уплаты штрафов. Поэтому мы разработали виджет, который позволяет проводить расчеты мобильными деньгами. Следующим шагом - все водители, использующие приложение Штрафы UA, смогут рассчитаться мобильными деньгами через оператора Киевстар прямо в приложении», - добавляет основатель сервиса Штрафы UA, Денис Дмитров.Сейчас портфель услуг СМАРТ-ГРОШІ насчитывает более 1300 сервисов, а ее услугами пользуется более 1 млн. уникальных пользователей. Наиболее популярными услугами являются оплата проезда в транспорте, пополнение банковских карт, оплата услуг интернет-провайдеров и онлайн-игр.