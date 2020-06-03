Как абоненты Киевстар платят с мобильного счета за товары и услуги

За последний год пользование услугами оплаты с мобильного счета Смарт-Гроші от Киевстар возросло в пять раз, а количество пользователей увеличилось в 3 раза.
«Оплата с мобильного счета за услуги и
товары становится все более популярной, и это наглядно показывает наша
статистика, - комментирует Сергей Коптик, руководитель департамента
мобильных финансовых сервисов Киевстар. – Будь то оплата проезда в
транспорте, штрафа за нарушение ПДД или оплата газа, такие быстрые
платежи с мобильного счета - удобная альтернатива банковской карточке. А
для тех, у кого ее нет, возможность стать частью cashless экономики
страны, что особенно актуально для старшего поколения во времена
вынужденной самоизоляции».
За
период карантина количество транзакций с мобильного счета для оплаты
товаров и услуг выросло почти в 1,5 раза. Среди самых популярных
сервисов - оплата телевидения, погашение микрокредитов, оплата услуг
размещения объявлений, покупки онлайн игр и перевод денег на счета
других мобильных операторов.
В
докарантинный период также популярностью пользовалась оплата проезда в
общественном транспорте с мобильного счета. За год* объем платежей за
проезд с мобильного счета вырос в 40 раз. Пополнить свои электронные
проездные с баланса Киевстар можно в Киеве, Тернополе, Житомире,
Виннице, Луцке и Чернигове.
Смарт Гроші — это мобильный кошелек,
который позволяет осуществлять платежи и денежные переводы. Перечень
услуг для оплаты с помощью мобильного счета насчитывает свыше 3 000
услуг. Среди них - оплата коммунальных платежей, интернета и
телевидения, оплата проезда в общественном транспорте, перевод денег с
одного мобильного счета на другой и на банковскую карту, услуги
страхования, покупка билетов в театр, на концерты и в кино, а также
оплата штрафов за нарушение ПДД. Оплату можно осуществлять с помощью
мобильного приложения Смарт-Гроші, на сайте money.kyivstar.ua и на сайте
финансового партнера, или через USSD-команды на кнопочном мобильном
телефоне.
Киевстар регулярно обновляет список сервисов и проводит акции с отменой комиссии на различные виды услуг.
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