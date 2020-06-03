3 июня 2020, 12:45

Как абоненты Киевстар платят с мобильного счета за товары и услуги

За последний год пользование услугами оплаты с мобильного счета Смарт-Гроші от Киевстар возросло в пять раз, а количество пользователей увеличилось в 3 раза.



«Оплата с мобильного счета за услуги и товары становится все более популярной, и это наглядно показывает наша статистика, - комментирует Сергей Коптик, руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар. – Будь то оплата проезда в транспорте, штрафа за нарушение ПДД или оплата газа, такие быстрые платежи с мобильного счета - удобная альтернатива банковской карточке. А для тех, у кого ее нет, возможность стать частью cashless экономики страны, что особенно актуально для старшего поколения во времена вынужденной самоизоляции».



За период карантина количество транзакций с мобильного счета для оплаты товаров и услуг выросло почти в 1,5 раза. Среди самых популярных сервисов - оплата телевидения, погашение микрокредитов, оплата услуг размещения объявлений, покупки онлайн игр и перевод денег на счета других мобильных операторов.



В докарантинный период также популярностью пользовалась оплата проезда в общественном транспорте с мобильного счета. За год* объем платежей за проезд с мобильного счета вырос в 40 раз. Пополнить свои электронные проездные с баланса Киевстар можно в Киеве, Тернополе, Житомире, Виннице, Луцке и Чернигове.



Смарт Гроші — это мобильный кошелек, который позволяет осуществлять платежи и денежные переводы. Перечень услуг для оплаты с помощью мобильного счета насчитывает свыше 3 000 услуг. Среди них - оплата коммунальных платежей, интернета и телевидения, оплата проезда в общественном транспорте, перевод денег с одного мобильного счета на другой и на банковскую карту, услуги страхования, покупка билетов в театр, на концерты и в кино, а также оплата штрафов за нарушение ПДД. Оплату можно осуществлять с помощью мобильного приложения Смарт-Гроші, на сайте money.kyivstar.ua и на сайте финансового партнера, или через USSD-команды на кнопочном мобильном телефоне.



Киевстар регулярно обновляет список сервисов и проводит акции с отменой комиссии на различные виды услуг.

