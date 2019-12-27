Абоненты Киевстар смогут платить за такси с помощью мобильных денег

27 декабря 2019, 10:15

Теперь абоненты Киевстар могут оплачивать услуги службы такси 838 с помощью SMS. Это первый опыт подобного способа оплаты и в целом партнерства службы такси и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине.

Услуга доступна всем абонентам предоплаты Киевстар в 15 городах Украины, где работает такси 838. Расчет реализовывается с помощью финансового сервиса Киевстар «Смарт-Гроші». Для этого, при заказе нужно указать форму оплаты «Смарт-Гроші» от Киевстар, либо загрузить приложение Такси 838 в App Store или Google Play и выбрать соответствующую форму оплаты.Главным преимуществом сервиса «Смарт-Гроші» является то, что теперь абоненту нет необходимости вводить данные своей кредитной карты. Достаточно иметь необходимую сумму на своем мобильном счете.«Мы видим перспективу в данном партнерстве, ведь потенциально им может воспользоваться более 150 000 наших абонентов. Именно столько клиентов Киевстар вызвало службу 838 за последние несколько месяцев, при этом оплатой при помощи кредитной картой воспользовалось менее 17% пассажиров. Это говорит о том, что украинцы все же еще настороженно относятся к привязыванию данных карты в приложениях. Наша услуга простая, безопасная и не требует от пассажира введения личных данных.» - прокомментировал руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар, Сергей Коптик.Оплата мобильными деньгами становится все более популярной среди украинцев. Так, например, на платформе «Смарт-Гроші» размещено более 2500 активных сервисов, по которым было реализовано более 10 млн. трансакций. Наиболее востребованные сервисы – это оплата телекоммуникационных услуг, национальных лотерей, покупки в интернете и оплата проезда в общественном транспорте.