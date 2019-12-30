Абоненты Киевстар будут получать кэшбек от пополнения Kyiv Smart Card

30 декабря 2019, 10:15

С 01 января по 29 февраля абоненты Киевстар при пополнении Kyiv Smart Card (единый электронный билет) будут получать кэшбек на мобильный счет в размере 20% от суммы пополнения.

Услуга доступна всем абонентам предоплаты Киевстар в городе Киев. Акция реализовывается при помощи сервиса «Смарт-Гроші» при поддержке Киевской Городской Госадминистрации.

Для того, чтобы воспользоваться данным предложением нужно:

Зайти на сайт kv.st/kscsm или в приложение «Смарт-Гроші» (скачать его можно с Play Market или App Store);

В специальном поле ввести номер Kyiv Smart Card;

Выбрать количество поездок;

Ввести номер своего телефона, с которого будет списана плата за пополнение;

Дождаться SMS с кодом для подтверждения пополнения;

После пополнения карты, Киевстар возвращает на мобильный счет абонента 20% от суммы пополнения

Таким образом, абонент Киевстар фактически будет оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой в 20%.



Если у абонента еще нет Kyiv Smart Card, то приобрести ее можно на станциях «Крещатик», «Театральная», «Майдан Независимости», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец», «Почайная», в Т-киосках (больше 300 по городу), а также в терминалах самообслуживания на 16 станциях метро, остановках скоростного трамвая и в вестибюле фуникулера.



«Мы очень рады презентовать абонентам Киевстар такую возможность. Ведь больше 1 млн. киевлян смогут не только сэкономить на проезде в общественном транспорте, но и почувствовать все преимущества этой карты. Это очень удобно, экологично и соответствует запросу общества на диджитализацию и cashless экономику.



Уверены, что акция будет оценена киевлянами, а мы со своей стороны будем рады поддержать развитие единого электронного билета и в других городах Украины» - прокомментировал руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар, Сергей Коптик.

«Сегодня е-билет - это наиболее оптимальный способ оплаты проезда. Никакой налички, поиска кондуктора или ожидания в очереди к кассе метро. Мы всегда готовы к сотрудничеству, которая разрешит сделать этот сервис еще более удобным для пассажиров. И акция «Кэшбек за проезд» от Киевстар – тому подтверждение. Киев развивается, как безналичный и умный город. Поэтому городская администрация всегда поддерживает инициативы, которые прививают киевлянам инновационные привычки» - прокомментировал партнерство Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.