Киевстар и Альфа-Банк Украина запускают 10% кэшбека на мобильные услуги в Sense

24 декабря 2021, 12:15

С 23 декабря 2021 года все клиенты цифрового банка Sense SuperApp с номером Киевстар смогут получать 10% кэшбека на услуги мобильной связи.

Новое бонусное предложение – продолжение стратегического сотрудничества между мобильным оператором и банком.

«Мы фокусируемся на создании новых для рынка предложений, максимально удобных для клиента. И рады, что с помощью партнеров можем создавать на базе Sense SuperApp экосистему не только разнообразных продуктов, но и выгодных. Такой принцип работает: 1,3 миллиона человек уже выбрали наш цифровой банк», – говорит Ольга Филипенко, исполнительный директор Альфа-Банка Украина.

«Половина клиентов Sense SuperApp – абоненты Киевстара, и теперь все они смогут ежемесячно экономить 10% своих расходов на мобильную связь. Если и вы хотите экономить, то скорее присоединяйтесь к клиентам банка!», – комментирует Павел Даниман, директор по развитию новых направлений бизнеса на массовом рынке в Киевстар.

Получить кэшбек на услуги Киевстар могут как действующие, так и новые клиенты цифрового банка. Для этого достаточно активировать карту Caméléon и выбрать соответствующую категорию в разделе программы вознаграждений Cash'U CLUB. Если новая категория кэшбека еще не отображается в приложении, то его нужно обновить.

Один раз в месяц банк будет возвращать 10% расходов по номеру телефона Киевстар на бонусный счет программы вознаграждений Cash'U CLUB. Клиенты смогут получить кэшбек за большинство услуг мобильной связи: оплату тарифа или других услуг, например Киевстар ТВ, заказ дополнительных пакетов мегабайтов и минут, за услуги в роуминге и т.д. Каждый месяц таким образом можно возвращать до 300 грн.

Вместе с кэшбеком на мобильные услуги клиенты Sense SuperApp могут выбирать ежемесячно до 7 других категорий товаров и услуг, за которые будут получать от 1 до 10% на бонусный счет программы вознаграждений. Кроме выгодных условий банковских услуг, абоненты Киевстар в приложении могут полноценно управлять своим номером телефона: проверять баланс, изменять тариф, заказывать или отключать дополнительные услуги. А в более чем 530 магазинах Киевстар можно узнать все о приложении Sense SuperApp, установить его и сразу оформить банковскую карту на выгодных условиях.