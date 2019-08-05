Приходи в Multiplex и получай кэшбек от Альфа-Банка

5 августа 2019, 9:45

Сеть кинотеатров Multiplex и один из самых больших украинских банков Альфа-Банк запускают уникальную акцию.

Только в августе, клиенты которые оплачивают билеты в кинотеатрах Multiplex картой Альфа-Банка получают кэшбек до 30% от Cash’U Club .

Все очень просто. Чаще ходишь в кино - выше кэшбек!1-я покупка билетов – 15% кэшбека;2-я покупка – 20% кэшбека;3-я покупка – 25% кэшбека;4-я и 5-я покупки – 30% кэшбека.Что рекомендуем посмотреть в августе?С 1 августа на экраны выйдет экшн “Форсаж: Гоббс и Шоу”. Фильм расскажет про заклятых противников, спецагента Гоббса и преступника Шоу, которые живут за полярными принципами и никогда не будут доверять друг другу. В спин-оффе культовой франшизы они вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от убийственной биологической атаки.С 8 августа на экранах появится продолжения любимого мультфильма про птичек и свинок "Angry Birds в кино 2". Во второй части анимации ярым врагам придется стать друзьями, когда на их пути возникает новая угроза.В фильме "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино собирает звездный каст и приглашает в безудержный и яркий Лос-Анджелес 60-х! Молодой актер правдами и неправдами пытается найти свое место в Голливуде, в это время, в городе происходит ряд шокирующая событий. Что ждет главных героев, можно будет узнать 8 августа.С 22 августа экраны будет покорять "Полина и тайна киностудии”. Главная героиня ничего не знает о своем прошлом и судьбе родителей. Она живет в доме со своей злой тетей и двоюродным братом, которые тайно планують избавиться от девочки в день ее рождения, чтобы получить таинственное наследство - киностудию.Мultiplex дарит впечатления, а Альфа-Банк экономит!