Украинские хакеры взломали клиентскую базу российского "Альфа-Банка"

20 октября 2023, 15:45

Хакерская группа Kiborg получила данные 22 миллионов клиентов "Альфа-Банка". Среди них есть данные владельца банка Михаила Фридмана, его сына Александра Ожельского, а также Артемия Лебедева, Тимура Юнусова (Тимати) и Василия Вакуленко (Баста).



В них содержится ФИО, даты рождения, номера телефонов, а также информация о номерах карт и счетов.