Киевстар вместе с Альфа-Банк Украина предлагают бонусы клиентам

13 сентября 2021, 16:45

Киевстар и Альфа-Банк Украина порадуют своих клиентов бонусами за регистрацию в цифровом банке Sense SuperApp: 50 бонусов на мобильный счет начислит оператор, и 50 бонусов получат клиенты в приложении банка.

Воспользоваться выгодной акцией смогут все абоненты предоплаты и контракта Киевстар, которые впервые зарегистрируются в цифровом банке Sense. Для установки приложения нужно перейти по специальной ссылке или отсканировать QR-код, установить Sense SuperApp и указать при регистрации свой номер Киевстар.

Регистрация в банковском приложении занимает буквально несколько минут, и в течение 3 дней новые пользователи получат свои бонусы на счет программы лояльности банка Cash’U CLUB и 50 бонусов от мобильного оператора на указанный при регистрации номер. Среди преимуществ Sense SuperApp:

• возможность оформить карту Caméléon с бесконечным льготным периодом — всего 0,01% годовых на покупки;

• 5,5% годовых – доход по остатку на счете;

• до 7 категорий с кешбеком;

• счет Альфа-Банка и Киевстар в одном приложении, что позволяет в Sense SuperApp полноценно управлять вашим мобильным номером.

Напомним, что Альфа-Банк Украина и Киевстар объявили о стратегическом сотрудничестве для создания совместных предложений своим клиентам и их продвижения. Партнеры будут увеличивать эксклюзивные предложения в цифровом банке Sense SuperApp. Также получить исчерпывающую информацию о приложении и установить его можно в одном из более чем 500 фирменных магазинов оператора по всей стране.