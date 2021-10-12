В магазинах Киевстар теперь можно оформить карту Альфа-Банка Украина

12 октября 2021, 12:45

Теперь все желающие могут приобрести карту Caméléon от Альфа-Банка Украина в одном из 530 фирменных магазинов Киевстар по всей стране.

Сотрудники магазинов помогут пройти регистрацию в цифровом банке Sense SuperApp, чтобы сразу начать пользоваться услугами банка.

«В марте мы начали пилотный проект с Альфа-Банком, объединив банковский и мобильный счета в одном приложении. Сегодня почти полмиллиона клиентов банка пользуется этой опцией, что подтверждает успех сотрудничества крупнейшего мобильного оператора страны и инновационного банка. Поэтому сейчас вместе с Альфа-Банком мы все усилия сосредотачиваем на совместном развитии цифрового банка Sense SuperApp, в котором для наших абонентов значительно больше выгодных предложений», – комментирует Павел Даниман, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.

«Правильное партнерство – это всегда то, что упрощает жизнь клиента и дает нам новые возможности роста. Уверена, что для клиента же лучший партнер – это тот, что умещается у него в телефоне. Это про оба бренда, за сотрудничеством которых стоят сильные и амбициозные команды. Так что будет еще интереснее, – комментирует Ольга Филипенко, исполнительный директор Альфа-Банка Украина.

Продажа карт Caméléon в магазинах Киевстар – очередной шаг в углублении сотрудничества двух компаний, который поможет значительно упростить жизнь клиентов. Новая услуга будет полезна и для тех, кто уже пользуется Sense SuperApp и цифровой картой Caméléon. Они смогут привязать пластиковую карту к своему счету, чтобы использовать ее в случаях, когда Apple Pay и Google Pay недостаточно. Например, чтобы снять наличные в банкоматах без NFC.

Уникальная для украинского рынка карта Caméléon может быть кредитной или дебетовой, имеет бесконечный льготный период под 0,01% годовых, дополнительный кешбэк 0,5% за покупки через Apple/Google Pay, а еще возможность заработать 5,5% годовых на остаток личных средств ежемесячно и даже 1% кешбэка за пополнение карты в Sense с карты другого банка.

Купить карту и зарегистрироваться в Sense SuperApp с помощью консультантов в магазинах Киевстар могут абоненты всех мобильных операторов. На карте может сразу отразиться кредитный лимит до 30 000 гривен или по желанию картой можно пользоваться как дебетовой. Кроме этого, абоненты Киевстар получат еще ряд дополнительных преимуществ:

• дополнительные бонусы при регистрации, если вы новый клиент банка: 50 бонусов на мобильный счет Киевстар и 50 бонусов на счет программы лояльности Cash'U CLUB;

• возможность каждые 7 дней заказать бесплатный и безлимитный мобильный интернет на целый день благодаря акции «Счастливый день»;

• в приложении Sense SuperApp абоненты Киевстар могут управлять своим мобильным номером: получать всю актуальную информацию о счете, подключать или отключать дополнительные услуги, изменить тариф и тому подобное.

Напомним, что в начале сентября Киевстар и Альфа-Банк Украина объявили об успешном завершении пилотного этапа сотрудничества и о переходе к следующему – совместному продвижению услуг в цифровом банке Sense SuperApp.





