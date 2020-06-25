Культура использования мобильных денег от Киевстар - рост в два раза

25 июня 2020, 10:15

Киевстар активно развивает цифровые сервисы для абонентов и приобщает их к культуре использования мобильных денег для оплаты услуг.

Среди самых популярных – оплата проезда в транспорте с мобильного счета. Пополнить электронный проездной уже можно в 7 городах Украины: Киеве, Виннице, Чернигове, Житомире, Тернополе, Луцке и Ивано-Франковске.



Пример акции кешбек для пользователей Kyiv Smart Card, единого электронного билета для проезда в общественном транспорте в Киеве, показывает, как популяризировать альтернативную безналичную оплату услуг и повысить количество активных пользователей в 2 раза.



Пополнение электронных проездных, включая Kyiv Smart Card и оплата транспорта - одна из самых популярных среди услуг, которые абоненты Киевстар оплачивают со счета мобильного телефона. Объем этих платежей за год с марта 2019 по март 2020 года, вырос в 40 раз. Акция помогла привлечь и повысить интерес к возможности пополнения электронных проездных с мобильного счета и помочь развитию привычки пользоваться онлайн сервисами.



«Когда мы запускали акцию с механикой кешбек, мы хотели не просто дать скидку на проезд, но и показать удобства и преимущества оплаты услуг с мобильного счета на примере оплаты общественного транспорта. Столица – не единственный город, который предлагает воспользоваться единым электронным билетом на проезд в общественном транспорте. Мы и дальше совместно с городскими властями будем развивать культуру потребления цифровых услуг у населения и совместно строить концепцию умного города», - прокомментировал Сергей Коптик, руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар,



Благодаря акции «Кешбек за проезд», которая проходила в январе – феврале 2020 года, количество активных пользователей сервиса оплаты проезда с мобильного счета увеличилось в два раза. Каждый третий держатель Kyiv Smart Card посетил платежную страницу сервиса money.kyivstar.ua. В рамках акции «Кешбек на проезд» абоненты Киевстар при пополнении Kyiv Smart Card* получали кешбек на мобильный счет в размере 20% от суммы пополнения. Таким образом, абоненты Киевстар фактически оплачивали проезд в киевском общественном транспорте со скидкой в 20%. Акция была реализована при поддержке Киевской Городской Госадминистрации.



«Сегодня в Киеве пассажиры ежедневно пользуются электронным билетом примерно 700 000 раз. Безналичная оплата — это прозрачный механизм контроля оборота средств и точный мониторинг пассажироперевозок для перевозчиков. Но главное, что для пассажиров это современный инструмент удобного использования общественным транспортом. Е-билет позволяет экономить время и средства на поездках. А благодаря кэшбек от Киевстар, киевляне смогли на собственном опыте убедиться в эффективности кешлес-оплаты», - рассказал Вячеслав Новохацкий, и.о. директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.



Напомним, что пополнить свои электронные проездные с баланса мобильного счета Киевстар можно в Киеве, Виннице, Чернигове, Житомире, Тернополе, Ивано-Франковске и Луцке.