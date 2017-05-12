Logitech на фестивале популярной культуры Kyiv Comic Con 2017

12 мая 2017, 14:15

6-7 мая в Украинском Доме прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con 2017.

Фестиваль проводится в Киеве уже третий раз и собирает под своей крышей косплееров, геймеров, поклонников фильмов, сериалов, комиксов и анимэ.

В рамках фестиваля проходили конкурсы костюмов, показы кинофильмов, встречи с писателями и авторами комиксов, а также многочисленные турниры по киберспортивным дисциплинам на ПК.

Logitech выступил партнером Kyiv Comic Con 2017 и главным спонсором призового фонда турнира Counter Strike: Global Offensive, который проводился при поддержке Интернет-магазина COSMOLABZ. В турнире, длившемся 5 часов в первый день фестиваля и 8 часов во второй, принимало участие 8 команд. В напряженной борьбе на пути к победе первое место заняла команда Sad Boyz, второе место досталось Vacation Gg Wp.

Все участники команды, занявшей первой место, получили призы – геймерские клавиатуры Logitech G213 Prodigy с быстрым откликом и индивидуально-настраиваемыми клавишами, которые помогут киберспортсменам в новых победах. Обладателям второго призового места были вручены игровые мыши Logitech G102 Prodigy – устройства с RGB-подсветкой, которые оптимально скользят по поверхности, а клавиши и сенсор отлично подходят для шутеров.

«G213 – отличная клавиатура, очень рад, что стал ее обладателем», – прокомментировал один из членов команды Sad Boyz, занявшей первое место на турнире. Дарий Гудзь, участник команды Vacation Gg Wp, занявшей второе место, также отметил высокий уровень продукции компании и удобство мыши Logitech G102 в игре.

Кроме того, на стенде COSMOLABZ все желающие могли протестировать клавиатуру G213 Prodigy, мышь G102 Prodigy, а также инновационную гарнитуру, созданную специально для геймеров G231 Prodigy. Стереозвук игрового качества, легкая конструкция и удобство регулировки и управления звуком – основные отличительные характеристики этой гарнитуры, которая полностью погружает в игру с первой до последней минуты.

«Компания Logitech, мировой лидер в разработке игровых периферийных устройств, всегда поддерживает киберспортсменов, создавая свои инновационные геймерские продукты на основе предпочтений профессиональных геймеров и с учетом всех необходимых для высококачественной игры характеристик. Мы рады делать свой вклад в развитие киберспорта в Украине, а также поддерживать молодые украинские команды и любителей гейминга. Игровые аксессуары Logitech, созданные специально для повышения качества и удобства во время игр, –отличный выбор, как для турниров, так и для пользования в домашних условиях», – отмечает Владимир Линкевич, менеджер по развитию бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ холдинга ASBIS, который является официальным дистрибьютором компании Logitech в Украине.

