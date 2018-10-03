В Ивано-Франковске впервые в Украине запущен сервис SMS-оплат за проезд

3 октября 2018, 9:45

2 октября 2018 года Киевстар и Ивано-Франковский городской совет подписали Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

В рамках этих договоренностей будет совместно реализован ряд проектов, которые повлияют на развитие инфраструктуры города и туризма в регионе, обеспечат своевременное оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или их угрозы, предоставят населению доступ к электронным порталам города с помощью технологии Mobile ID и пр. И первым таким сервисом, который уже доступен горожанам, стала услуга SMS-оплаты проезда в городском транспорте.



«Киевстар всегда рад быть причастным к инновационным проектам, которые развивают города и делают жизнь их жителей более удобной, безопасной и высокотехнологичной, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Оплата проезда в транспорте SMS-ками – во-первых, это очень просто: отправь код маршрута, получи подтверждение об оплате – и все. Во-вторых, этот сервис далее может быть распространен и на другие сферы жизни города: оплаты за парковку, оплату коммунальных платежей, продажи билетов в театры, кино, музеи и т.д. И в-третьих, с SMS-оплатами уменьшается необходимость печати бумажных билетов, а это шаг к внедрению «зеленых» правил жизни и сохранению украинских лесов. Инновации должны быть экологичными – ради нашего общего будущего».



Ивано-Франковск стал первым городом Украины, который будет принимать оплаты за проезд в городском транспорте по SMS. Однако уже в ближайшее время жители и других городов смогут почувствовать удобство и преимущества быстрой оплаты поездок с собственного телефона.



«Для города развитие коммунального транспорта – одна из основных задач, – комментирует Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска. – Важно, чтобы он был комфортным для франковцев. Именно поэтому стараемся внедрять сервисы, которые должны быть удобными и современными. Приятно, что именно наш город станет первым в Украине, где заработает функция SMS-оплаты проезда. Также параллельно работаем над внедрением транспортной карты».



«Это еще один маленький шаг к внедрению безналичного способа оплаты проезда, - делится Виталий Голутяк, директор КП «Электроавтотранс». – Мы хотим предоставить пассажирам для этого широкие возможности. Спасибо коллегам из Киевстар за то, что первыми откликнулись на такую инициативу».



Воспользоваться новым способом оплаты очень легко: достаточно отправить бесплатное SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и подождать 1-2 минуты для получения подтверждения оплаты проезда. Для осуществления операции необходимо иметь на мобильном счете средства для ее проведения. Все налоги и сборы включены, пассажир оплачивает только стоимость проезда. Сервис доступен всем абонентам предоплаченной связи от Киевстар, он реализован на базе услуги Смарт-Гроші*.

