Киевстар запускает Smart-тарифы

24 октября 2019, 10:45

Киевстар представил единую линейку тарифных планов для контрактных и бизнес-клиентов: Smart, Smart+, Smart Max, Smart Business, Smart Business+.

Новая тарифная линейка доступна для всех абонентов контрактной и корпоративной форм обслуживания, а также для новых клиентов.

Среди преимуществ коммерческого предложения:

безлимитные звонки в сети Киевстар;

в большинстве тарифов – безлимитный мобильный интернет;

от 120 до 3000 минут для звонков на другие номера по Украине, а также за рубеж;

без дополнительной платы услуга Mobile ID – цифровая мобильная идентификация и квалифицированная электронная подпись, с помощью которой можно подписывать различные электронные документы.

Контрактные абоненты, кроме указанных тарифных планов, могут подключить тариф Киевстар Семья, в котором есть безлимитные звонки в сети, 60 минут на другие направления и 6000 Мб мобильного интернета. Абоненты предоплаченной формы обслуживания могут перейти на этот тариф, с сохранением своего номера. При желании, абоненты могут подключить сразу 4 новых номера на свой действующий лицевой счет, при условии, что на нем уже используют один из контрактных тарифов новой или предыдущей линейки.

Кроме того, при переходе на новый тариф абонент имеет возможность без дополнительной платы воспользоваться услугой «SIM для устройств» и получить вторую SIM-карту для использования в Smart-часах, GPS-трекерах, сигнализациях и прочих «умных девайсах». В тарифах Smart+ и выше абонент получает «SIM для планшета» для использования безлимитного мобильного интернета в планшете, роутере и т.п. Абоненты с тарифом Smart Max и выше – «SIM для второго телефона», с помощью которой смогут совершать исходящие звонки с второго смартфона. Услуги «SIM для планшета» и «SIM для второго телефона» также доступны для бизнес-абонентов Киевстар.

Абонентам тарифных планов Smart Max, Smart Business, Smart Business+ доступны дополнительные сервисы:

лицензированное программное обеспечение Microsoft Office 365, которые можно использовать не только на телефоне, но и на ПК или планшете. К одному номеру телефона можно подключить до 15 устройств;

«Виртуальная мобильная АТС», которая позволяет управлять входящими и исходящими звонками, распределять их, сохранять историю разговоров, а также позволяет интегрировать CRM-систему и многое другое.

3 000 минуты для пользования фиксированной телефонной связью в пакете «Sip Business+» в тарифном плане Smart Business+.

Первый месяц пользования большинством тарифов как для контрактных, так и для бизнес-абонентов будет стоит 100 грн. Кроме того, новые бизнес-абоненты благодаря акции «Бизнес старт» могут в течение 6 месяцев экономить до 50% стоимости услуг в выбранном тарифе.

Напомним, что среди преимуществ обслуживания контрактных и бизнес-клиентов: возможность пользоваться всеми услугами сразу, а оплачивать частями или даже в следующем месяце; большой перечень сервисов и услуг доступны без дополнительной плати. И, конечно, более высокий уровень защиты персональных данных, особенно если номер используется для онлайн-банкинга или ведения бизнеса.