Киевстар представляет новые тарифы для контрактных и бизнес-клиентов

5 ноября 2021, 9:15

Контрактные и бизнес-клиенты Киевстара теперь могут выбрать новые тарифные планы линейки ВАШ.

После успешного запуска тарифов предоплаты с Суперсилами оператор предлагает такую же опцию в тарифах по договору, но с еще большими возможностями. Главное, что нужно знать о новых предложениях Киевстар:

В линейке 5 тарифов для контрактных абонентов и 7 предложений для бизнес-клиентов. ВАШ Старт, ВАШ Выбор, ВАШ Оптимум, ВАШ Комфорт и ВАШ Безлим для всех абонентов.

Цены от 135 до 500 грн за месяц, безлим в сети Киевстар, от 100 до 750 минут для звонков на другие сети и за границу, от 5 Гб до полностью безлимитного мобильного интернета. А также эксклюзивные тарифы для бизнеса ВАШ Премиум и ВАШ Максимум с еще большим количеством минут для звонков на другие сети.

Новые тарифы по договору предлагают больше услуг, чем на предоплате. К примеру, тариф ВАШ Оптимум за 250 грн имеет безлимитный мобильный интернет, а его аналог на предоплате – 25 Гб. Также для новых бизнес-клиентов все преимущества тарифов доступны еще и со скидкой 50% на первые полгода.

Контрактные и бизнес-клиенты получат две Суперсилы вместо одной на предоплате. Фиксированный интернет для дома со скоростью до 100 Мбит/с включен в тарифы без дополнительной платы в качестве первой Суперсилы, а вторую абоненты могут выбрать самостоятельно из:

• плюс 100 минут на другие сети и за границу;

• расширенный пакет Киевстар ТВ;

• безлимитное видео с сервисом Видео на ходу;

• SIM для планшета;

• SIM для второго телефона.

Бизнес-клиенты могут выбрать и сервисы, которые помогут в работе:

• Виртуальная мобильная АТС — облачная технология, позволяющая объединить все телефонные номера компании в единую сеть, автоматически распределять входящие вызовы, совершать много звонков одновременно и т.д.

• Office 365 – пакет основных приложений Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams и т.п.) и 1 Тб места в облачном хранилище для каждого сотрудника компании.

Звонить за границу стало дешевле. Минуты в тарифе можно использовать, чтобы звонить сразу в 11 стран: Италию и Польшу, США и Канаду, Чехию и Германию, Израиль, Индию, Россию, Китай и даже Узбекистан. На эти страны приходится более 90% звонков абонентов Киевстар за границу.

Благодаря преимуществам тарифов по договору абоненты могут воспользоваться всеми услугами в этом месяце, а оплачивать их в следующем. Также у абонентов будет лучшая защита от действий мошенников, ведь все операции с номером и SIM-картой могут производить только их владельцы, подписавшие договор. Контрактным абонентам доступно также подключение на один счет до 5 номеров членов семьи или друзей и выгодного тарифа Киевстар Семья за 100 гривен в месяц.