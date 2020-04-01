Какие услуги абоненты Киевстар оплачивают с мобильного счета без комиссии

1 апреля 2020, 12:45

Каталог мобильных финансовых сервисов на базе «Смарт-Гроші»* насчитывает свыше 3 000, среди которых 1 369 сервисов предоставляются без комиссии.

Киевстар рассказал, какие сервисы популярны среди абонентов для оплаты с мобильного счета.

#простозалишайтесьвдома



«Недавно Нацбанк Украины на своей странице в Facebook призвал украинцев “Keep calm and pay cashless”. НБУ просит воздержаться от визитов в банки и магазины, а использовать безналичные способы оплаты, - говорит Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса, Киевстар. – Мы призываем оставаться дома и предлагаем своим абонентам целый ряд мобильных финансовых сервисов, которые позволяют оплачивать с баланса мобильного счета коммунальные услуги, интернет и телевидение, делать покупки в интернете или переводить деньги с телефона на телефон – и все это онлайн».



Киевстар представляет подборку из топ 5 категорий популярных сервисов для безналичной оплаты, комиссия в которых отсутствует. Услуги доступны абонентам предоплаченной связи.



Перевод средств с баланса на баланс Киевстар

Денежный перевод с одного мобильного счета Киевстар на другой – это альтернатива банковским картам, когда абонент может без участия сторонних платежных операторов перевести сумму до 1 000 грн на баланс другого абонента Киевстар.

Для этого можно использовать приложение «Смарт-Гроші», осуществить перевод на сайте по ссылке, либо использовать USSD – запрос**.



Оплата услуг такси 838 с баланса мобильного счета

Услуга доступна в 15 городах*** Украины, где работает такси 838. Оплату можно совершить через приложения «Смарт-Гроші» или Такси 838, указав форму оплаты «Смарт-Гроші» от Киевстар. Удобство услуги заключается в том, что пассажиру нет необходимости оставлять свои личные данные и номер банковской карты.



Оплата услуг интернет-провайдеров и ТВ

С мобильного счета абоненты Киевстар могут заплатить за телевидение и интернет. Среди провайдеров, услуги которых без комиссии, - Megogo, Триолан, Fex.net, IPnet. Полный список провайдеров телевидения и интернета можно найти по ссылке на сайте в разделе Смарт-Гроші. Для оплаты можно воспользоваться платежной формой на сайте или мобильным приложением «Смарт-Гроші».



Погашение кредитов

Если сумма платежа для погашения кредита не превышает 3 000 грн, можно смело сделать регулярный взнос по кредитному договору с мобильного счета Киевстар. Среди популярных кредитных организаций и банков, кредиты которых абоненты могут оплатить без комиссии – Скарбниця, банк Forward, ломбард Благо, Cashberry, Евроломбард и другие. Полный перечень кредитных организаций можно найти по ссылке на сайте в разделе Смарт-Гроші. Для оплаты можно воспользоваться платежной формой на сайте или мобильным приложением «Смарт-Гроші».