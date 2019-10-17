Перевод средств между счетами Киевстар, Vodafone и lifecell становится дешевле

17 октября 2019, 11:15

С 1 октября и до конца 2019 года все клиенты предоплаченной связи трех крупнейших операторов могут осуществлять денежные переводы на счета других мобильных операторов со сниженной комиссией – 0,5%.



Перевести средства можно несколькими способами:



в приложениях Смарт-Гроші (Киевстар) или SharPay (ранее – VodafonePay). Релиз приложения Paycell, где будет доступен данный функционал, ожидается до конца октября.



с помощью USSD-запроса: для абонентов Киевстар – *124*сумма перевода * 380 номер телефона # и кнопка вызова

с сайта https://money.kyivstar.ua/ или https://paycell.lifecell.ua/



Благодаря этому предложению денежные переводы с мобильных счетов станут более экономически выгодными, чем раньше. В самом процессе перевода есть несколько удобных моментов. Не требуется вводить 16-значный номер банковской карточки адресата. Достаточно выбрать контакт в телефонной книге и, используя финансовое приложение Смарт-Гроші (Киевстар), SharPay (ранее – VodafonePay) или сайт https://paycell.lifecell.ua/ перевести нужную сумму на счет. Эти средства можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для более 2000 сервисов, доступніх на платформах Смарт-Гроші, SharPay (Vodafone) и Paycell.



«С помощью данного предложения мы продолжаем строить знания наших абонентов о том, как можно удобно и быстро использовать мобильные финансовые сервисы операторов. Только с начала 2019 года сервисом Смарт-Гроші воспользовалось более 420 тыс. абонентов. Спрос есть и он растет. Такие переводы – это простая и доступная альтернатива банковским карточкам. Минимальная комиссия, мгновенное зачисление средств, удобство перевода, возможность использовать средства для оплаты товаров и услуг – все это сделает сервис конкурентоспособным и привлекательным для всех абонентов крупнейших телеком-операторов», – отметил руководитель департамента мобильных финансовых услуг Киевстар, Сергей Коптик.



«Благодаря сотрудничеству трех компаний, мы сделали то, чего еще не было на нашем рынке – украинцам стало удобно и выгодно переводить деньги друзьям и близким. Гораздо удобнее и выгоднее, чем было раньше. Мобильные переводы уже чрезвычайно популярны у пользователей нашего мобильного кошелька, который теперь называется SharPay – за два года сервисом воспользовались более 420 000 клиентов. С новым предложением надеемся на стремительный рост спроса на эту услугу. Уверен, что мобильные платежи нашли свою нишу среди классических банковских финансовых услуг», – отмечает руководитель направления финансовых услуг Vodafone Украина Дмитрий Коваль.

«Объединяя технологии в сфере телекоммуникаций и платежных систем, операторы предоставляют абонентам еще больше возможностей для осуществления переводов и платеже с использованием своего мобильного счета. Платежи можно осуществлять в любом месте в любое время со своего смартфона буквально за несколько секунд. Мы и в дальнейшем планируем развивать этот сервис, чтобы мобильные деньги стали удобной заменой обычного кошелька для наших абонентов», – прокомментировал Александр Мартыненко, директор финансовой компании Paycell.

