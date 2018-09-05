Киевстар запускает собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов

5 сентября 2018, 9:15

«СМАРТ-ГРОШІ» – полноценный мобильный кошелек, который позволяет «здесь и «сейчас» совершать платежи и денежные переводы.

С его помощью деньги с мобильного счета можно использовать не только для оплаты телеком-услуг – теперь абоненты предоплаченной связи Киевстар также могут воспользоваться различными видами финансовых продуктов с минимальной комиссией, или без нее. Услуга «СМАРТ-ГРОШІ» предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы «ПРОСТІР».



Во всем мире активно развивается направление мобильной коммерции: оплата услуг и товаров онлайн не только при помощи банковской карты, но и смартфона. Тенденции на украинском рынке свидетельствуют о стабильной динамике роста оборота безналичных расчетов. Так, по данным Национального банка Украины, только за 2017 год количество таких операций выросло на 30,2%, а объем - на 46,2%, в сравнении с 2016 годом.



«Киевстар стремится давать больше своим абонентам, и поэтому продукт «СМАРТ-ГРОШІ» создан как проводник в мир новых финансовых технологий национального масштаба. Мы верим, что удобство нашей услуги будет принято аудиторией. Легкость работы с интерфейсом сайта и мобильного приложения «СМАРТ-ГРОШІ», поможет сделать предоставляемые нами финансовые услуги понятными и близкими для каждого украинца», - отметил Тарас Горкун, директор финансовой компании «Стармани», начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар.



С помощью услуги «СМАРТ-ГРОШІ» можно:

• оплачивать более 3000 сервисов: коммунальные услуги, счета за билеты на различные виды транспорта, покупки в интернете, страховые платежи, интернет/телевидение и многое другое;

• переводить деньги с мобильного счета в сети Киевстар без дополнительных оплат за транзакцию.

Одно из основных преимуществ услуги «СМАРТ-ГРОШІ» - не нужно предоставлять номер платежной карты для денежных переводов. Это значительно повышает безопасность финансовых операций. Номер телефона абонента становится его «мобильным кошельком», куда оперативно могут быть как приняты, так и отправлены с него денежные средства. Достаточно один раз авторизовать номер телефона в приложении «СМАРТ-ГРОШІ», и можно использовать его как ключ для последующих финансовых операций – нет необходимости вводить его при каждой транзакции.

Для дополнительной безопасности проведения операций, мобильное приложение «СМАРТ-ГРОШІ» предусматривает индивидуальный PIN-код и функцию входа по touch ID.

Технологическое решение позволяет клиенту легко совершать безналичные платежи в любой точке Украины, используя баланс своего мобильного телефона, который может быть преобразован в электронные деньги Национальной платежной системы «ПРОСТІР». Продукт нацелен привлечь внимание участников рынка к созданию удобных для клиента платежных инструментов, создать достойную альтернативу привычным платежным сервисам, а также расширить аудиторию пользователей финансовых услуг, что в свою очередь, способствует развитию рынка безналичных платежей.



Ранее компания «Стармани», дочернее предприятие национального оператора Киевстар, получила лицензию от НБУ на перевод средств в национальной валюте. В частности, оказанное государственным регулятором доверие дало компании возможность предоставлять клиентам финансовые услуги.

Воспользоваться услугой «СМАРТ-ГРОШІ» можно в одноименном приложении, доступном для скачивания в Play Market и App Store, на сайте www.money.kyivstar.ua, а также с помощью USSD-кодов, SMS и чат-бот в мессенджере Telegram.