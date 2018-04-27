Услуга переводов с карты на карту доступна на онлайн-ресурсах Киевстар

27 апреля 2018, 10:45

Национальный телеком-оператор Киевстар предоставил онлайн-платформу для услуги переводов между банковскими картами.

Воспользоваться сервисом можно 24/7 из любой точки мира со смартфона, планшета или компьютера. Комиссия за перевод – минимальная среди операторов Р2Р.



Переводы средств с карты на карту – услуга, которая пользуется большой популярностью, об этом свидетельствует официальная статистика НБУ за 2017 год. Только в четвертом квартале объем данной услуги вырос на 54,1%, украинцы 43,2 млн раз осуществляли денежные переводы между банковскими счетами.



«Компания разрабатывает и запускает множество услуг для своих пользователей. В течение 2017 года мы отметили рост количества пополнений мобильного счета через наш сайт на 26%. Учитывая популярность услуги в сфере онлайн-платежей, на kyivstar.ua и постоянный рост рынка денежных переводов, было принято решение о запуске сервиса», - прокомментировал Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар.



Тариф за пользование услугой в среднем вдвое ниже от существующих предложений на украинском рынке. Он состоит из двух частей: переменной – 0,5% от суммы перевода – и фиксированной – 2,5 грн за каждую успешную транзакцию. Процесс перечисления средств достаточно простой и требует от пользователя ввести данные карт отправителя и получателя денег, а также номера их мобильных.

Услуга доступна для всех украинцев на официальном сайте Киевстар по ссылке, а также в приложении «Мобильные деньги», и предоставляется партнером Киевстар компанией «Глобалмани» при поддержке «ТАСКОМБАНК».

