Киевстар запустил онлайн-сообщество для общения пользователей

10 ноября 2017, 14:15

Киевстар первым среди телеком-операторов Украины запустил собственное онлайн-сообщество.

За два месяца его работы пользователи уже получили 1700 полезных советов о тарифах, мобильном интернете, роуминге и по другим интересующим темам.



В Сообществе Киевстар участники могут помогать друг другу в решении вопросов, связанных с продуктами и услугами, делиться опытом, делать предложения по улучшению работы компании. Киевстар, в свою очередь, обеспечивает модерацию платформы, а также специалисты компании, при необходимости, могут присоединится в решении того либо иного вопроса участника. Но все же, главная роль выделяется пользователям Сообщества.



«В мировой практике онлайн-сообщества становятся все популярнее. Причина тому – глобальная диджитализация всех процессов, которая сказывается на трансформации общения в целом. Компания Киевстар идет в ногу с мировыми трендами, поэтому мы и создали свое сообщество. Стоит отметить, что самые активные пользователи платформы в качестве поощрения имеют возможность получать бейджи и бонусы за активное участие в обсуждениях и повышать свой статус в Сообществе. Мы уверены, что с каждым днем круг Сообщества будет расширяться, а темы для обсуждений – пополняться», – говорит Иван Шляпин, начальник отдела социальных медиа и электронной поддержки компании Киевстар.



В Украине Киевстар одной из первых запустила такую платформу, а на телеком-рынке страны компания – первопроходец создания онлайн-сообществ.



Стать участником Сообщества Киевстар легко – регистрация на платформе занимает менее минуты. Так, за два месяца существования к Сообществу уже присоединилось почти 1000 пользователей, которые активно обсуждают 275 тем и получили около 1700 ответов о тарифах, мобильном интернете, роуминге и на другие интересующие вопросы.





