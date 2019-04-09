Киевстар запустил новый сервис Starinfo в сети фирменных магазинов

9 апреля 2019, 11:45

Национальный телеком-оператор Киевстар вместе со стартапом WInfoSpot запустил новый информационный сервис в фирменных магазинах.

Теперь клиенты Киевстар могут получить информацию об услугах оператора в конкретном магазине, подключившись на смартфоне к бесплатной Wi-Fi сети Starinfo.

Благодаря Starinfo посетители могут быстро получить информацию:

об актуальных акции;

об индивидуальных предложения абонентам, учитывая их профиль использования телеком-услуг оператора;

ответы на самые распространенные вопросы абонентов;

о преимуществах контрактного обслуживания, как перейти на контрактные тарифы и многое другое.

Starinfo работает в 200 фирменных магазинах Киевстар. В марте 2019, когда услуга работала в тестовом режиме, новым сервисом воспользовалось свыше 20 тыс. клиентов.

Стартап WinfoSpot, вместе с которым реализован сервис Starinfo – финалист телеком-акселератора от Киевстар и RadarTech. WinfoSpot предлагает решения, которое делает бесплатную точку доступа Wi-Fi персонализированным информационным инструментом. Сразу после подключения к сети на экраны смартфонов выводится полезная для клиентов информация. Сервис не требует установки приложений или регистрации. Контент в нем можно настроить для каждого магазина или даже для отдельного клиента.

«Теперь нашим клиентам не надо ждать в очереди, чтобы получить ответы на популярные вопросы. Сотрудничество с WInfoSpot - один из шагов на пути диджиталиции клиентского опыта. Это важная часть стратегии развития ритейла Киевстар, которая поможет сделать обслуживание клиентов еще лучшим. И уже сейчас мы наблюдаем рост продаж и доходов благодаря партнерству с WInfoSpot», - комментирует Ольга Смысленова, директор по розничным продажам Киевстар.

Сейчас ритейл-сеть Киевстар насчитывает 450 фирменных магазинов в 230 населенных пунктах. В том числе и в городах с населением до 10 тыс. человек. В магазинах Киевстар абоненты могут не только приобрести смартфоны и другие гаджеты на выгодных условиях, но и получить консультации экспертов и широкий перечень услуг: подключить «Домашний Интернет» или «Домашнее ТВ», выбрать новый выгодный тарифный план или перейти на контрактное обслуживание, заменить SIM-карту на USIM, чтобы присоединиться к пользователям 4G.



