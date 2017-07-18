Киевстар и Radar Tech отобрали 10 лучших украинских стартапов

18 июля 2017, 15:02

13 июля 2017 Киевстар и Radar Tech определили финалистов Телеком-акселератора 2.0.

Среди 34 команд-полуфиналистов только 10 удалось попасть в основную часть конкурса, начало которой запланировано уже на 17 июля.

Hideez – удобный беспроводной ключ и универсальный идентификатор;

Simo AR – браузер дополненной реальности с возможностью визуального поиска товаров и услуг;

mBill – сервис по принятию платежей для малого бизнеса и частных лиц, работающих с оплатами на карту;

Fora.One – IoT платформа, которая делает умный дом еще более удобным путем интеграции его составляющих с мобильным телефоном;

WInfoSpot – интерактивный сервис взаимодействия с клиентами через мобильные устройства с использованием Wi-Fi;

Win Dim 24– единое окно всех услуг ЖКХ Украины;

Greenbee – IoT решение для мониторинга сельскохозяйственных угодий;

Shop Assistant – shop-бот, который позволяет делать покупки во время просмотра телепрограмм;

UnexploredCity – платформа тематических электронных экскурсий по городам Украины;

HexWix – рекрутинговый сервис для киберспорта.

Телеком-акселератора 2.0 от Киевстар и Radar Tech – это масштабный корпоративный акселератор, нацеленный на поддержку и развитие молодых предпринимателей. Победители, которые будут определены в октябре, смогут стать инновационными партнерами мобильного оператора и получить доступ к 26 млн украинских абонентов.Участниками Телеком-акселератора 2.0 были выбраны следующие стартапы:

Вне конкурсной программы к акселерации присоединится команда Any Service – победители корпоративного Digiton 2017 от Киевстар. Команда предлагает приложение для решения большинства бытовых задач на основе геолокации пользователей.

«Инновации – в ДНК Киевстар. Я очень рад, что благодаря Телеком-акселератору 2.0 нам удалось собрать вместе множество интересных, талантливых и креативных людей – надеюсь, что мы вместе создадим очень крутые проекты», – комментирует результаты отбора Президент Киевстар Петр Чернышов.

Все команды ждет более 200 часов теоретических и практических занятий, более 20 отечественных и международных экспертов, менторская поддержка от ключевых специалистов и Топ-менеджеров Киевстар. Финалисты получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с лидером телеком-рынка Украины.

«В этом году мы изменили формат отбора к акселератору и провели для 34 команд полуфинала 5 интенсивных учебных дней для погружения в то, каким образом работает корпорация, как формируются бизнес-кейсы, для понимания, сможет ли быть запущено совместно с телеком-оператором решение, которое предлагает стартап. В октябре, во время финального Demo Day, увидим, какой проект будет выбран для дальнейшего сотрудничества с Киевстар», – рассказал Глава правления Radar Tech и управляющий партнер Unit.city Максим Бахматов.

Напомним, запуск Телеком-акселератора состоялся в 2016 году. Наиболее перспективные прошлогодние проекты получили возможность стать коммерческими партнерами компании Киевстар. Среди них, Nravo Kids, Virbox, Gravitec и inCust.