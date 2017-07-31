Киевстар запустил новую автоматизированную систему push-уведомлений

Вместе с победителем первого набора Телеком-акселератора стартапом Gravitec.net Киевстар предлагает бизнес-клиентам новый сервис для работы с аудиторией собственных сайтов.
Услуга WebPush – уникальная разработка украинского стартапа, которому после победы в Телеком-акселераторе ВДНХ Tech Киевстар предложил коммерческий запуск проекта. Этот сервис предоставляет возможность создания рассылок браузерных push-уведомлений посетителям web-сайтов – пользователям как стационарных компьютеров, так и мобильных устройств под управлением OS Android. Используя услугу, можно:
- собирать базу подписчиков из числа лояльных посетителей сайта;
- настраивать автоматизацию рассылок под потребности собственного бизнеса;
- делать рассылки персонализированными и плановыми;
- задавать для push-уведомлений время их отправки и отображения;
- сегментировать посетителей по их интересам, действиям на сайте и прочим данным;
- анализировать результаты push-кампаний.
«Предложенная Gravitec.net разработка заинтересовала Киевстар высоким уровнем реализации сервиса, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Наша компания ориентирована на то, чтобы постоянно предлагать клиентам новые качественные продукты – удовлетворять их потребности и предвосхищать ожидания. Поэтому мы рады добавить в перечень услуг WebPush, что позволит нашим клиентам увеличивать количество посетителей своих сайтов и развивать собственный бизнес».
По акционному предложению до 15 сентября (включительно) можно бесплатно воспользоваться демо-версией системы – без ограничения функционала, но с максимальным количеством подписчиков до 999 человек (включительно).
«Это очень амбициозный проект для команды Gravitec.net. И мы благодарны руководству Киевстар за такую возможность и веру в будущее новейших технологий, – делится Денис Зернышкин, руководитель и соучредитель сервиса Gravitec.net. – Решение, которое мы использовали для бизнес-клиентов Киевстар имеет двойную уникальность. Во-первых, это самое масштабное внедрение эксклюзивного решения для корпоративных клиентов на базе платформы «Gravitec.net dedicated solutions». Во-вторых, по нашим данным, Киевстар стал первым телеком-оператором в мире, который внедрил такую технологию для своих клиентов».