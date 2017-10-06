5 новых стартапов будут запущены совместно с Киевстар

6 октября 2017, 11:15

4 октября 2017 состоялся финал масштабного корпоративного Телеком-акселератора 2.0 Radar Tech при поддержке Киевстар.

Среди 11 финалистов для интеграции с крупнейшим мобильным оператором Украины были выбраны пять лучших.

Стартапами, которые получили возможность коммерческого запуска совместно с Киевстар, стали:

mBill – сервис приема платежей для малого бизнеса и частных предпринимателей, которые работают онлайн. В прошлом месяце стартап совместно с Киевстар уже запустил сервис платежей в тестовом режиме.

WInfoSpot – стартап, который позволяет бизнесу, используя Wi-Fi, выводить на экраны смартфонов любую полезную информацию для клиентов. По мнению экспертов B2B направления Киевстар – это решение будет интересно широкому кругу компаний как малого и среднего сегмента, так и большим корпорациям.

Simo AR – браузер дополненной реальности, который можно использовать как инновационный маркетинговый инструмент. Сейчас приложение SIMO AR способно воспроизводить контент любой сложности, включая 3D.

HexWix – рекрутинговый сервис для киберспорта, который поможет не только найти игроков для компьютерных игр, но и создать полноценную киберспортивную команду и принять участие в профессиональном чемпионате.

UnexploredCity – платформа тематических электронных экскурсий по городам Украины, стала победителем в номинации «Социальная инициатива» и будет реализовывать совместный проект с Киевстар в рамках программы корпоративной социальной ответственности компании.

«Мы сделали все, чтобы помочь стартапам превратить их идеи в готовые продукты. Но это только начало пути. Впереди нас ждет еще много работы, чтобы запустить новые коммерчески успешные решения для абонентов Киевстар», – прокомментировал итоги Телеком-акселератора президент Киевстар Петр Чернышов.

Гости и участники финала Телеком-акселератора познакомились со всеми резидентами и их предложениями – виртуальной и дополненной реальностью, приложением для покупки одежды, как у героев их любимых сериалов и ТВ-программ; узнали, как управлять своим домом или квартирой с мобильного телефона и многие другие.

«Благодаря Телеком-акселератору наши команды получают обучение, необходимые знания, навыки, опыт и, самое главное, - потенциальный контракт с крупнейшим игроком на телеком-рынке Восточной Европы и возможность работать с 26 млн абонентов. Для любого стартапа такие условия - большой импульс для роста. На старте у нас было 186 заявок, 34 попали в полуфинал и 11 – в финал. Из них мы с Киевстар отобрали 5 самых перспективных проектов, что, по моему мнению, отличный результат», - отметил глава правления Radar Tech Максим Бахматов.

Все победители 2016 года запустили совместные проекты с Киевстар. Среди них, сервис автоматизированных push-сообщений Gravitec.net для бизнес-клиентов, облачная программа лояльности InCust, которая заменяет сотни карточек различных сервисов и магазинов с помощью обычного смартфона. Еще в прошлом году Киевстар запустил виртуальный тур по Украине в формате 360° с Virbox и обучающие игры для детей с Nravo Kids.

Во время презентации инновационных решений украинских стартапов Digital-директор Киевстар Виталий Султан рассказал о запуске глобальной персональной интернет-платформы VEON в Украине. Как отметил Виталий Султан, с VEON в сети Киевстар «можно общаться даже с нулем на счету», в приложении есть эксклюзивный контент и уникальные предложения от партнеров.