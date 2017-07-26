3G связь Киевстар теперь в Житомире

26 июля 2017, 9:45

Киевстар первым среди телеком операторов запустил 3G связь в Житомире и пригороде.

Таким образом, современные технологии коммуникаций доступны абонентам во всех областных центрах Украины. Сегодня 3G-связь Киевстар работает в 8658 населенных пунктах, где проживает 75% населения страны.



В Житомире 89% жителей пользуются связью Киевстар. Теперь все они могут присоединиться к сообществу абонентов 3G. Также получать преимущества от скоростного мобильного интернета смогут почти 5000 больших и малых предприятий города - корпоративные клиенты национального телеком оператора.



Качественную 3G-связь в Житомире обеспечивают 66 базовых станций Киевстар. Что важно, компания полностью обновила телеком-инфраструктуру в городе, установив на базовых станциях новейшее оборудование, которое поддерживает технологий связи 3G и 4G. Поэтому и сегодня, и в будущем Киевстар сможет обеспечивать жителям Житомира доступ к высокотехнологичным услугам.



Петр Чернышов, президент Киевстар: "Поздравляем Житомир с долгожданным 3G! Теперь, когда мы охватили скоростным мобильным интернетом все областные центры, Киевстар сосредоточится на расширении территории покрытия за пределами городов, в сельской местности, чтобы обеспечить всем жителям Украины равный доступ к новым технологиям".



Одновременно с областным центром, 3G связь получили еще 23 населенных пункта Житомирской области, среди которых – города и поселки Бердичев, Коростышев, Чуднов, Андрушевка, Дениши и др. На сегодня более 300 городов и сел Житомирской области пользуются 3-G связью Киевстар. Скоростной мобильный интернет "работает" и на участке международной трассы М06 (Киев - Чоп), которая проходит через территорию области.



В качестве поощрения все абоненты предоплаченной связи Киевстар в Житомире получат бонусные 3 ГБ трафика в подарок, которыми можно будет воспользоваться в течение месяца, чтобы протестировать качество и преимущества 3G от Киевстар.



