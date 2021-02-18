В 2020 году популярность сервисов среди абонентов Киевстар выросла на 19%

18 февраля 2021, 14:45

В среднем в четвертом квартале около 900 000 абонентов предоплаченной связи Киевстар воспользовались платежным продуктом «Смарт-гроші», свидетельствует аналитический отчет о востребованности финансового продукта «Смарт-Гроші» от Киевстар.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом число тех, кто предпочитает платить за услуги с мобильного счета выросло на 19%. Самыми популярными сервисами оплаты с мобильного счета стали - благотворительные взносы через USSD, оплата телевидения и интернета, межоператорский перевод средств, оплата проезда в городском транспорте и в такси, пополнение игровых аккаунтов и погашение кредита.«Мы видим, что популярность оплаты товаров и услуг с мобильного счета стабильно растет. Поэтому мы со своей стороны постоянно пополняем каталог «Смарт-Гроші», ведь безналичные сервисы делают цифровую экономику для населения доступнее. Кроме того, платить с мобильного счета также гигиенично, удобно и надежно, как и банковской картой», - комментирует Алена Суворова, директор департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар.Киевстар регулярно обновляет список сервисов и проводит акции с отменой комиссии или кэшбэком на различные виды услуг. В 2020 году совместно с международной платежной системой LEO для абонентов Киевстар были запущены новые популярные сервисы: оплата электроэнергии с Львівенергозбут, оплата парковки в Харькове и в приложении Parking UA, а также покупка лекарств с Liki.24.