Абоненты Киевстар смогут оплатить товары на Liki24.com мобильными деньгами

16 октября 2020, 12:15

Теперь медицинские товары и лекарства на сайте Liki24.com абоненты Киевстар смогут оплатить с мобильного счета.



Услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи, которые заказывают товары на сайте Liki24.com с доставкой. Действие услуги не распространяется на заказ с условием самовывоза. Услуга реализована с помощью сервиса Киевстар «СМАРТ-ГРОШІ».

Чтобы оплатить товары с мобильного счета, необходимо:• Выбрать товары на сайте Liki24.com и добавить их в корзину;• Заполнить данные для получения заказа;• При оплате - поставить галочку напротив графы «Киевстар»;• На странице «Подтверждение платежа» ввести номер телефона, на который будет отправлено сообщение с кодом;• Ввести одноразовый код подтверждения;• Сумма заказа будет списана с мобильного счета.Максимальная сумма одноразового платежа с мобильного счета Киевстар составляет 3000 грн. Каталог услуг для оплаты с помощью мобильного счета насчитывает более 3000 сервисов. Среди них - оплата коммунальных платежей, интернета и телевидения, оплата проезда в общественном транспорте, перевод денег с одного мобильного счета на другой и на банковскую карту, услуги страхования, покупка билетов в театр, на концерты, а также оплата штрафов за нарушение ПДД. Оплату можно осуществлять с помощью мобильного приложения «СМАРТ-ГРОШІ», на сайте money.kyivstar.ua и на сайте финансового партнера, или через USSD-команды на кнопочном мобильном телефоне.