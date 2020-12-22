Doctor Online от Киевстар: бесплатные консультации для абонентов всех операторов

22 декабря 2020, 9:45

Абоненты всех мобильных операторов Украины могут получить бесплатно неограниченное количество медицинских консультаций в приложении Doctor Online до 10 января 2021 года.

Акция активируется автоматически как у новых, так и у действующих пользователей услуги.

Doctor Online — это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке Киевстар. В сервисе работает более 60 врачей девятнадцати специализаций, среди которых семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи, невропатологи и другие, которые консультируют через чат, видео или звонок. Также через приложение можно получить направление на анализы с их последующей расшифровкой и заказать лекарства.

«Статистика заболеваний COVID-19 держится на высоком уровне, а возможность быть на связи с врачом придает спокойствия будням и праздникам. Потому Киевстар вместе с партнером «Доктор онлайн» предлагают абонентам всех мобильных операторов поддержку квалифицированных медиков бесплатно в период Рождественских праздников», - комментирует Павел Даниман, маркетинг-директор Киевстар.

С начала года приложение установили более 400 000 пользователей. За время карантина чаще всего обращаются к семейным врачам, терапевтам и педиатрам с жалобами на симптомы ОРВИ и по уходу за ребенком. Также возросло количество консультаций по приему медицинских препаратов и расшифровки результатов анализов. Более 90% пользователей получают консультации в чате, средняя продолжительность консультации составляет 23 минуты.Приложением можно пользоваться и за рубежом. Наиболее активными являются пользователи Doctor online из Украины, Казахстана, Великобритании и Польши.

Важно отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания «Доктор Онлайн» придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищенная платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно «Пользовательского соглашения» и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.