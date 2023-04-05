5 апреля 2023, 10:45

На Helsi запустили срочные онлайн консультации с врачами

Новая функция медицинского провайдера Helsi позволит получить онлайн-консультацию терапевта и направление к узкому специалисту.

Для этого нужно:

✔️ авторизоваться в приложении Helsi;
✔️в разделе "Сервисы" выбрать "Срочная онлайн-консультация";
✔️указать для кого консультация: для себя или родных. Во время приема ребенка важно присутствие одного из родителей или других законных представителей;

Онлайн-консультация длится около 15 минут, в случае надобности врач продлит ее самостоятельно. Стоимость — 200 гривен.
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