На Helsi запустили срочные онлайн консультации с врачами

5 апреля 2023, 10:45

Новая функция медицинского провайдера Helsi позволит получить онлайн-консультацию терапевта и направление к узкому специалисту.

Для этого нужно:✔️ авторизоваться в приложении Helsi;✔️в разделе "Сервисы" выбрать "Срочная онлайн-консультация";✔️указать для кого консультация: для себя или родных. Во время приема ребенка важно присутствие одного из родителей или других законных представителей;Онлайн-консультация длится около 15 минут, в случае надобности врач продлит ее самостоятельно. Стоимость — 200 гривен.