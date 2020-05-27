Vodafone соединит с доктором

27 мая 2020, 10:15

Vodafone объявляет о старте акции «Доктор рядом», которая позволяет клиентам компании получать профессиональные медицинские консультации удаленно, не выходя из дома.

С сегодняшнего дня у клиентов Vodafone появилась возможность звонить по короткому номеру 773 или обращаться на специальную страницу vodafone.ua/773, чтобы получить консультацию профессионального врача. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с медицинскими платформами Telemed24.ua и Botkin.pro.Звонок или интернет-обращение принимает оператор специализированного call-центра, который определяет потребность абонента и организовывает для него бесплатную консультацию общемедицинского характера с доктором на платформе Telemed24.ua в период карантина COVID19. Также есть возможность получить по специальной цене (199 грн./30 минут) консультацию с узкопрофильным специалистом проекта Botkin.pro.Акция «Доктор рядом» продлится до 30 июня 2020 года. При использовании мобильного интернета от Vodafone трафик с сайта vodafone.ua/773, а также с сайтов платформ Telemed24.ua и Botkin.pro не учитывается Звонки на номер 773 тарифицируются в зависимости от тарифного плана клиента. Обслуживание звонков проводит платформа Telemed24.ua.