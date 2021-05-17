17 мая 2021, 9:15

Vodafone Украина обеспечит связь для медицины катастроф на Буковине

С апреля этого года мобильный оператор Vodafone стал партнером областного коммунального некоммерческого предприятия «Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и будет обслуживать 65 бригад ЭМП области.



Кроме выгодных условий сотрудничества, предложенных медикам, главным преимуществом Vodafone Украина стало наличие в Черновцах центра обслуживания клиентов. Это значит, что консультанты компании-оператора - всегда на связи и смогут предоставить при необходимости профессиональную помощь клиентам-медикам.



По словам директора Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Еленева Владимира Владимировича, одну часть карточек от Vodafone центр будет использовать для обеспечения связью медиков мобильных бригад, другую - IOТ-карты - для передачи данных с оборудования автомобилей скорой медицинской помощи на основной пульт.



В частности речь идет о мобильных кардиомониторах в автомобилях скорой помощи: оперативно переданная информация с этого оборудования даст возможность лучше понимать состояние больного, которого транспортируют в больницу, и организовать там для него соответствующую помощь.



Кроме этого, в апреле Vodafone Украина обеспечил бесплатной связью мобильные бригады вакцинации против Covid-19, которые пользуются услугами оператора, и предоставил бесплатно каждому медработнику по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. Перечень номеров телефонов работников мобильных бригад вакцинации и перечень телефонных номеров медицинских работников регулярно предоставляется Министерством Здравоохранения. Использовать бесплатные минуты и гигабайты можно в течение 30 дней с момента их назначения.

