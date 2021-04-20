Vodafone предоставил связь и доступ к интернету мобильным бригадам

20 апреля 2021, 10:45

С 16 апреля Vodafone обеспечил бесплатной связью мобильные бригады вакцинации. Врачам мобильных бригад вакцинации, которые пользуются услугами Vodafone, будут начислены бесплатные минуты и гигабайта.

Это позволит им постоянно оставаться на связи и координировать свои действия.



Во время иммунизации медики вносят записи о прививках пациентов к электронной системе здравоохранения. Часто мобильным бригадам по иммунизации приходится выезжать в места, где нет стационарного доступа к интернету или связи. Поэтому обеспечение скоростным мобильным интернетом является важной поддержкой.



Каждому медработнику будут начислены 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, и 10 Гб мобильного интернета. Перечень номеров телефонов работников мобильных бригад вакцинации будет регулярно предоставляться Министерством Здравоохранения. Использовать бесплатные минуты и гигабайты можно будет в течение 30 дней с момента назначения.



Всего Vodafone Украина выделил 60 млн гривен на поддержку страны в борьбе с пандемией, включая прямую финансовую помощь на закупку ИВЛ и другого медицинского оборудования, предоставление бесплатных услуг связи медикам и клиентам.

