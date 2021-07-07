Vodafone обеспечит связь для анализа эпидемиологической ситуации на Буковине

7 июля 2021, 13:15

Специальная программа Go Data, разработанная и адаптированная для Черновицкой области ВОЗ, будет функционировать на базе связи от Vodafone Украина.



Областной лабораторный центр, занимающийся контролем и профилактикой заболеваний в Черновицкой области, отвечает в том числе и за отслеживание эпидемической ситуации региона. В рамках пилотного проекта заведение получило от Всемирной организации здравоохранения техническую помощь и специальное программное обеспечение для обобщения и анализа результатов эпидемиологического расследования случаев, а также для опроса контактных лиц. Обеспечение связью оборудования проекта будет происходить с помощью сим-карт от Vodafone.

По словам исполняющей обязанности директора Черновицкого областного лабораторного центра Натальи Гопко, благодаря новому программному обеспечению и технике, специалисты центра смогут общаться с инфицированными или контактными лицами и одновременно вносить данные в унифицированный опросник. Это значительно упростит работу. Для этого будет использоваться программа Go Data, разработанная и адаптированная для Черновицкой области ВОЗ.

Пилотный проект по отслеживанию инфекционных заболеваний с помощью специальной программы Go Data позволит быстро и эффективно реагировать на вспышки инфекционных недугов, во избежание их распространения.

Напомним, Vodafone Украины обеспечивает бесплатной связью мобильные бригады вакцинации против Covid-19, пользующиеся услугами оператора, и предоставляет бесплатно каждому медработнику по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. Перечень номеров телефонов работников мобильных бригад вакцинации и перечень телефонных номеров медицинских работников регулярно предоставляется Министерством Здравоохранения. Использовать бесплатные минуты и гигабайты можно в течение 30 дней с момента их назначения.