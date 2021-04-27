Vodafone продолжает поддерживать медиков в борьбе с пандемией

27 апреля 2021, 13:45

Vodafone Украинa бесплатно предоставит медикам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.



Бесплатные минуты и гигабайты будут назначены 26 апреля. Воспользоваться услугами можно будет в течение 30 дней с момента назначения.



Vodafone Украина применяет все возможности для того, чтобы поддержать украинцев в борьбе с пандемией:

• 33 млн. грн компания направила на приобретение 5 аппаратов ИВЛ для украинских больниц в Киеве, Львове, Харькове, Житомире и Луцке и другого медицинского оборудования.

• Более 30 млн. грн Vodafone Украина потратила на инициативы по обеспечению бесплатной связью врачей, незащищенных слоев населения на востоке Украины и информирования украинцев о действиях во время карантина и средств, способствующих снижению распространения болезни.

• Vodafone открыл smart клинику Здорро, которая специализируется на телемедицинских консультациях и имеет наибольшую в Украине базу врачей, которые консультируют удаленно. Прием ведут более 1100 специалистов, 130 медицинских специальностей. Украинцы получили возможность обращаться за консультациями профильных врачей, не выходя из дома. Это не только уменьшает количество физических контактов в медицинских учреждениях, но и значительно расширяет доступ к услугам профильных врачей для жителей регионов.